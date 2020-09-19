19.09.2020, 17:15

ФОТО: Баскетболисты попали в "Книгу рекордов Гиннесса" - 114 700 бросков!

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100 000 vabaviset. Tiskreoja Foto: Priit Simson

100-летний юбилей эстонского баскетбола отмечен впечатляющим достижением. 19 сентября эстоноземельцы совершили на баскетбольных площадках в общей сложности 114 700 бросков.

Для установления рекордного достижения были задействованы по всей стране 76 площадок. На каждой из них броски фиксировал судья.

Больше всех бросков - 7985 - было совершено в спортивном здании Тартуского университета, где было установлено 8 корзин.

Рекордсменом по количеству бросков стал баскетбольный фан Мирьо Койт. На площадке Пеэтриской школы в Харьюмаа он сделал с утра до вечера 3480 бросков.

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