19.09.2020, 17:15

ФОТО: Баскетболисты попали в "Книгу рекордов Гиннесса" - 100 000 бросков!

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100 000 vabaviset. Tiskreoja Foto: Priit Simson

100-летний юбилей эстонского баскетбола отмечен впечатляющим достижением. На уличных баскетбольных площадках эстоноземельцы совершили свыше 100 000 бросков.

Для установления рекордного достижения были задействованы по всей стране 71 уличная площадка. На каждой из них броски фиксировал судья.

Точный процент попаданий бросков станет известен после завершения представления в 18:00.

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