16.08.2019, 14:50
Форвард сборной Эстонии сменил Италию на Раквере
27-летний баскетболист сборной Эстонии Рейн Вейдеман, выступавший два последних сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Италии, продолжит карьеру в раквереском "Тарвасе".
27-летний баскетболист сборной Эстонии Рейн Вейдеман, выступавший два последних сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Италии, продолжит карьеру в раквереском "Тарвасе".
В прошлом сезоне раквересцы выиграли чемпионат Эстонии среди команд первой лиги. Осенью они возьмут старт в эстонско-латвийской баскетбольной лиге, в которой будут участвовать 16 команд.
До отъезда в Италию Вейдеман выступал за таллиннский "Калев/Крамо". Ранее баскетболист уже играл за "Тарвас", но тот клуб и нынешний - разные юридические лица.
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