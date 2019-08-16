16.08.2019, 14:50

Форвард сборной Эстонии сменил Италию на Раквере


rus.delfi.ee
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Korvpallikoondise avatud treening Saku Suurhallis
Rain VeidemanFoto: Rauno Volmar

27-летний баскетболист сборной Эстонии Рейн Вейдеман, выступавший два последних сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Италии, продолжит карьеру в раквереском "Тарвасе".

В прошлом сезоне раквересцы выиграли чемпионат Эстонии среди команд первой лиги. Осенью они возьмут старт в эстонско-латвийской баскетбольной лиге, в которой будут участвовать 16 команд.

До отъезда в Италию Вейдеман выступал за таллиннский "Калев/Крамо". Ранее баскетболист уже играл за "Тарвас", но тот клуб и нынешний - разные юридические лица.

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