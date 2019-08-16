Форвард сборной Эстонии сменил Италию на Раквере

В прошлом сезоне раквересцы выиграли чемпионат Эстонии среди команд первой лиги. Осенью они возьмут старт в эстонско-латвийской баскетбольной лиге, в которой будут участвовать 16 команд.

До отъезда в Италию Вейдеман выступал за таллиннский "Калев/Крамо". Ранее баскетболист уже играл за "Тарвас", но тот клуб и нынешний - разные юридические лица.