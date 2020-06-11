Форвард сборной Эстонии продолжит карьеру в чемпионате Испании

Эстонский баскетболист подписал с "Манресой" двухлетний договор. В минувшем сезоне каталонский клуб занимал перед приостановкой чемпионата Испании 13-е место - 9 побед и 14 поражений

Последние три сезона Йыэсаар выступал за таллиннский "Калев/Крамо". В прошлом году он был приглашен на Матч звезд Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне Йыэсаар проводил на площадке по 25 минут, набирая в среднем за матч 11 очков.

Испанский чемпионат считается сильнейшим в Европе. Йыэсаар имеет небольшой опыт выступления в нем. Год назад он сыграл 6 матчей за "Тенерифе".