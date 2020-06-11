Форвард сборной Эстонии продолжит карьеру в чемпионате Испании
26-летний баскетболист сборной Эстонии Янари Йыэсаар подписал контракт с испанским клубом высшего дивизиона "Манреса".
26-летний баскетболист сборной Эстонии Янари Йыэсаар подписал контракт с испанским клубом высшего дивизиона "Манреса".
Эстонский баскетболист подписал с "Манресой" двухлетний договор. В минувшем сезоне каталонский клуб занимал перед приостановкой чемпионата Испании 13-е место - 9 побед и 14 поражений
Последние три сезона Йыэсаар выступал за таллиннский "Калев/Крамо". В прошлом году он был приглашен на Матч звезд Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне Йыэсаар проводил на площадке по 25 минут, набирая в среднем за матч 11 очков.
Испанский чемпионат считается сильнейшим в Европе. Йыэсаар имеет небольшой опыт выступления в нем. Год назад он сыграл 6 матчей за "Тенерифе".
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Что могло послужить толчком к смерти Юлии Норкиной
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад