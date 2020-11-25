ФИБА о сборной Эстонии: "Эти парни не только пробьются на чемпионат Европы"

"Сборная Эстонии не только выйдет в финальный турнир чемпионата Европы 2022 года, но и сыграет в нем большую роль. В ближайшее время она станет силой, с которой придется считаться соперникам. Эстонские игроки медленно, но верно занимают свои места в Европе", - такую характеристику сборной Эстонии, которая поднялась на 7 строчек вверх, дает ФИБА.

Сборная Эстонии сыграет не в оптимальном составе

В отборочных матчах чемпионата Европы, которые пройдут в Saku Suurhall, сборная Эстонии сыграет 28 ноября с Россией (13-е место в рейтинге ФИБА) и 30 ноября с Северной Македонией (29). В связи с коронавирусными ограничениями на матчи допускаются только 250 зрителей.

Состав сборной Эстонии на ноябрьские матчи: Керр Крийза, Сийм-Маркус Пост, Райн Вейдеман, Мартин Дорбек, Мартин Паасоя, Янари Йыэсаар, Саймон Сутт, Танель Курбас, Кристьян Китсинг, Крегор Хермет, Рауно Нургер, Каспар Трейер, Михкель Кирвес, Яан Пуйдет.

По различным причинам на этот раз в составе сборной Эстонии отсутствует группа ведущих игроков - Сийм-Сандер Вене, Кристьян Кулламяэ, Майк-Калев Котсар, Сандер Райесте и Хенри Дрелль.

Победа над македонцами гарантирует пропуск на Евробаскет

На старте отборочного турнира сборная Эстонии победила в гостях Северную Македонию (81:72) и проиграла дома Италии (81:87).

В финальный турнир чемпионата Европы из В-группы выйдут две лучшие команды. Итальянцы гарантировали себе это право, как одни из хозяев Евробаскета-2022. В случае победы в Таллинне над македонцами сборная Эстонии практически обеспечит себе пропуск на Евробаскет.