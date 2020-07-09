"Это неприемлемо". Президент Грузии недовольна переходом игрока в ЦСКА

"К моему сожалению, как для президента Грузии, неприемлемо решение игрока грузинской баскетбольной сборной переехать в московский ЦСКА", — написала родившаяся в Париже Зурабишвили в Facebook.

28-летний Шенгелия, выступавший ранее в испанской "Басконии" подписал контракт с ЦСКА на три года, что вызвало резкое недовольство среди его соотечественников.

В социальных сетях капитан сборной Грузии попал под шквал критики. Баскетболиста обвиняют в предательстве, поскольку он будет "носить на сердце герб российской армии". Некоторые пользователи посчитали позором для Шенгелии выступление в составе российского клуба, поскольку у Грузии имеются к соседней стране политические претензии. "Политика и спорт неразделимы, враг — он всюду враг", — говорится в одном из сообщений.

Шенгелия вынужден был разъяснить свою позицию рассерженным соотечественникам.

"У меня будет возможность каждое лето уйти в любую американскую команду, если мне поступит интересное предложение, — цитирует грузинское издание GHN Шенгелию. — Я просто хочу играть в баскетбол. Я - Торнике Шенгелия, носитель духа Грузии в Испании, Америке, России и где бы то ни было еще. Решение выступать за ЦСКА не изменило моего отношения к моему народу и родине. Надеюсь, отношение людей ко мне тоже не изменится".



Tornike Šengelia Foto: Sergei Mikhailichenko, ZUMAPRESS.com