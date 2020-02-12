Эстонско-латвийский клуб может не доиграть сезон. Кто виноват?

Мэр Валки Вентс Крауклис - он входит в правление клуба - отмечает, что трудная финансовая ситуация сложилась из-за Валгаской волостной управы. Она обещала выделить на баскетбольную команду 33 000 евро, но до сих пор эту сумму не перечислила.

"Если рассчитывали в январе на 33 000 евро, а вместо этого у нас 0, то положение, как нетрудно понять, конечно, ужасное. Волость Валга к сегодняшнему дню нам ничего не выделила. Правда, нам обещали, что перечисление средств возможно в ближайшие две недели", - сказал Крауклис.

Игроки "Валга-Валка" долгое время не получали зарплату, а главный тренер серб Марко Жаркович уже покинул команду.

"Ситуация в руках игроков. Если они скажут на собрании, что не собираются больше ждать, то мы примем их решение", - добавил Крауклис.

"Настроен не очень оптимистично. Обещания давались долгое время. Но политическая ситуация в Валга очень сложная. Валгаскому старейшине был объявлен вотум недоверия. Такое развитие событий было трудно предвидеть", - отметил Крауклис.

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге "Валга-Валка" прочно занимает последнее место. 20 поражений и лишь одна победа - таков баланс команды в нынешнем сезоне.