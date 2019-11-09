09.11.2019, 20:30

Эстонский клуб проиграл в Латвии с разницей 55 очков. Это позор


EST 4
Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ja spordiklubi brändi esitlus
Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ja spordiklubi brändi esitlusFoto: Argo Ingver

В очередном туре эстонско-латвийской баскетбольной лиги "Тартуский университет" проиграл в гостях действующему чемпиону "Вентспилсу" с разницей 55 очков - 38:93 (21:52).

Только в первой десятиминутке эстонская команда оказала достойное сопротивление (15:20), в остальные три отрезка тартусцы выглядели мальчиками для битья (6:32, 9:17, 8:24).

"Вентспилс" (7-1) входит в тройку лидеров эстонско-латвийской лиги, "Тартуский университет" (2-5) не попадает в зону плей-офф.

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