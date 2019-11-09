Эстонский клуб проиграл в Латвии с разницей 55 очков. Это позор

Только в первой десятиминутке эстонская команда оказала достойное сопротивление (15:20), в остальные три отрезка тартусцы выглядели мальчиками для битья (6:32, 9:17, 8:24).

"Вентспилс" (7-1) входит в тройку лидеров эстонско-латвийской лиги, "Тартуский университет" (2-5) не попадает в зону плей-офф.