Эстонский клуб не сумел преодолеть финский барьер в Кубке ФИБА

Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой тартусцев с преимуществом в 6 очков - 78:72.

По сумме очков в двух матчах двух матчей победителем эстонско-финского противостояния стал финский клуб, который продолжит выступление в групповом турнире Кубка ФИБА.