Эстонский клуб не сумел преодолеть финский барьер в Кубке ФИБА

В ответном матче квалификации Кубка ФИБА "Тартуский университет" проиграл в гостях финскому клубу "Катая" - 87:99 (38:46).
Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой тартусцев с преимуществом в 6 очков - 78:72.
По сумме очков в двух матчах двух матчей победителем эстонско-финского противостояния стал финский клуб, который продолжит выступление в групповом турнире Кубка ФИБА.
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