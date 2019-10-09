09.10.2019, 20:35

Эстонский клуб не сумел преодолеть финский барьер в Кубке ФИБА

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rus.delfi.ee
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FIBA Europe Cupi mäng Tartu Ülikool - Joensuu Kataja
Robert Valge (palliga) viskas esimeses mängus Tartu kasuks 21 punkti.Foto: Argo Ingver

В ответном матче квалификации Кубка ФИБА "Тартуский университет" проиграл в гостях финскому клубу "Катая" - 87:99 (38:46).

Первая встреча соперников завершилась неделю назад победой тартусцев с преимуществом в 6 очков - 78:72.

По сумме очков в двух матчах двух матчей победителем эстонско-финского противостояния стал финский клуб, который продолжит выступление в групповом турнире Кубка ФИБА.

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