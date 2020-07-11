Эстонский гигант начинает профессиональную карьеру в Германии
23-летний центровой сборной Эстонии по баскетболу Майк-Калев Котсар по окончании Университета Южной Каролины в США переезжает в Германию.
23-летний центровой сборной Эстонии по баскетболу Майк-Калев Котсар по окончании Университета Южной Каролины в США переезжает в Германию.
Высокорослый баскетболист (его рост 211 см), по информации портала Sportando? подписал контракт с "Гамбургом".
В минувшем сезоне "Гамбург" дебютировал в Бундеслиге. Перед приостановкой сезона он замыкал турнирную таблицу - 3 победы и 17 поражений.
Котсар отыграл в американском студенческом баскетболе четыре сезона, поэтому он автоматически попал в этом году на драфт НБА - церемония выбора новичков пройдет 16 октября. В своем последнем сезоне за "Южную Каролину" эстонский игрок набирал в среднем 11 очков за матч.
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