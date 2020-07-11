11.07.2020, 23:15

Эстонский гигант начинает профессиональную карьеру в Германии


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Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar (palliga)Foto: Brian Mcwalters, ZUMAPRESS.com

23-летний центровой сборной Эстонии по баскетболу Майк-Калев Котсар по окончании Университета Южной Каролины в США переезжает в Германию.

Высокорослый баскетболист (его рост 211 см), по информации портала Sportando? подписал контракт с "Гамбургом".

В минувшем сезоне "Гамбург" дебютировал в Бундеслиге. Перед приостановкой сезона он замыкал турнирную таблицу - 3 победы и 17 поражений.

Котсар отыграл в американском студенческом баскетболе четыре сезона, поэтому он автоматически попал в этом году на драфт НБА - церемония выбора новичков пройдет 16 октября. В своем последнем сезоне за "Южную Каролину" эстонский игрок набирал в среднем 11 очков за матч.

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