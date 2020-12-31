Эстонский форвард переболел на Украине короной и покинул клуб

Лидер чемпионата Украины по баскетболу "Киев-Баскет" и эстонский легионер Иво Ван Тамм в канун Нового года прекратили сотрудничество по взаимной договоренности сторон.
24-летний форвард лишь эпизодически появлялся на паркете. В среднем Тамм проводил на площадки 2 минуты, в которых набирал по 2 очка.
К тому же эстонский легионер переболел недавно коронавирусом. "Киев-Баскет" поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал ему крепкого здоровья.
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