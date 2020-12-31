Эстонский форвард переболел на Украине коронавирусом и покинул клуб

24-летний форвард лишь эпизодически появлялся на паркете. В среднем Тамм проводил на площадки 2 минуты, в которых набирал по 2 очка.

К тому же эстонский легионер переболел недавно коронавирусом. "Киев-Баскет" поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал ему крепкого здоровья.