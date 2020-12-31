31.12.2020, 17:30

Эстонский форвард переболел на Украине коронавирусом и покинул клуб

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Tartu Ülikool vs Bakken Bears
Ivo Van Tamm 2016. aastal Tartu Ülikooli särgis.Foto: Hendrik Osula

Лидер чемпионата Украины по баскетболу "Киев-Баскет" и эстонский легионер Иво Ван Тамм в канун Нового года прекратили сотрудничество по взаимной договоренности сторон.

24-летний форвард лишь эпизодически появлялся на паркете. В среднем Тамм проводил на площадки 2 минуты, в которых набирал по 2 очка.

К тому же эстонский легионер переболел недавно коронавирусом. "Киев-Баскет" поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал ему крепкого здоровья.

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