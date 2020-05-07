"Эстонские игроки не должны теперь требовать зарплату 1600 евро в месяц"

По его словам, полупрофессиональный "Тарвас" по-прежнему будет испытывать финансовые проблемы. Развитие клуба напрямую зависит от главного спонсора Раквереского мясокомбината.

"В нынешнем сезоне, который был завершен досрочно, бюджет "Тарваса" составлял 200 000 евро. Такой же размер желательно сохранить и в новом сезоне, - сказал в интервью Eesti Päevaleht Липпасаар. - Надеюсь, обыкновенные игроки с эстонским паспортом не будут теперь требовать зарплату 1600 евро в месяц и автомобиль в пользование. Таких возможностей больше нет".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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