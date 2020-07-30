Эстонские баскетболисты повторно проиграли Финляндии

Сборная Эстонии по баскетболу проиграла в гостях и второй контрольный матч Финляндии - 67:75 (34:34).
В первой половине встречи на площадке шло упорное соперничество очко в очко. Победу финской команды предопределила третья четверть, которую она выиграла со счетом 25:13.
Первая встреча соперников, состоявшаяся накануне, завершилась крупной победой сборной Финляндии - 97:76.
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