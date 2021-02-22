Эстония уступила Северной Македонии, но пробилась на Евробаскет

Главную победу на российском этапе отбора подопечные Юкки Тойялы одержали несколькими днями ранее, когда сенсационно обыграли лидеров группы и будущих хозяев Евробаскета — итальянцев.

Даже воскресное поражение от России оставляло эстонскому коллективу шансы продолжить борьбу в финальной стадии турнира. Для этого можно было проиграть Северной Македонии не более восьми очков. Эстонская команда справилась с задачей, уступив лишь два очка, однако вряд ли подобный исход радует самих баскетболистов — после первой половины они вели 11 очков и были близки к итоговой победе, однако полностью провалили концовку.

Эстония — Северная Македония 84:86 (27:18, 22:20, 20:25, 15:23)

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября в Германии (Берлин, Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).