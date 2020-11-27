Эстония против России. Как закончится битва в Saku Suurhall?

28 ноября в отборочном матче чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в Таллинне с Россией (начало в 20:30).
Единственная официальная встреча соперников состоялась на Евробаскете-1993 в Германии. Тот четвертьфинальный поединок завершился победой россиян - 82:61.
Тойала не ждет сюрпризов от соперников
Обе команды не смогли собрать в Таллинне свои оптимальные составы, тем интереснее обещает быть предстоящий поединок.
По словам главного тренера сборной Эстонии Юкки Тойала, о России и Северной Македонии, с которой эстонские баскетболисты сыграют 30 ноября, у него достаточно информации.
"Конечно, многое зависит от того, каких игроков они используют в Таллинне, но я надеюсь, что их стиль игры останется прежним", - сказал финский специалист.
Результат предстоящих матчей в немалой степени будет зависеть от игры в защите. "Мы должны оказывать большое давление на разыгрывающих игроков наших соперников. Очень важен и подбор мяча под щитом", - добавил Тойала.
Россия надеется на победу
Помимо матча с Эстонией сборная России проведет в Таллинне и поединок с лидером группы Италией, которой пропуск на Евробаскет-2022 гарантирован автоматически как одному из организаторов турнира.
Несмотря на ощутимые потери в составе, менеджер сборной России Сергей Панов оптимистично смотрит на предстоящие матчи:
"У нас собрались ребята с амбициями, голодные до побед. Есть сплав опыта и молодости, у нас хороший баланс. Обыгрывать Эстонию и Италию можно и в таком составе".
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