Эстония проиграла Северной Македонии, но все равно пробилась на Евробаскет
Сборная Эстонии по баскетболу уступила в российской Перми команде Северной Македонии 84:86, но всё равно пробилась на чемпионат Европы.
Сборная Эстонии по баскетболу уступила в российской Перми команде Северной Македонии 84:86, но всё равно пробилась на чемпионат Европы.
Главную победу на российском этапе отбора подопечные Юкки Тойялы одержали несколькими днями ранее, когда сенсационно обыграли лидеров группы и будущих хозяев Евробаскета — итальянцев.
Даже воскресное поражение от России оставляло эстонскому коллективу шансы продолжить борьбу в финальной стадии турнира. Для этого можно было проиграть Северной Македонии не более восьми очков. Эстонская команда справилась с задачей, уступив лишь два очка, однако вряд ли подобный исход радует самих баскетболистов — после первой половины они вели 11 очков и были близки к итоговой победе, однако полностью провалили концовку.
Эстония — Северная Македония 84:86 (27:18, 22:20, 20:25, 15:23)
Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября в Германии (Берлин, Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).
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