26.05.2020, 15:10

Экс-игрок сборной Эстонии вступил в Центристскую партию


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Korvpall Tartu Ülikool vs Rakvere Tarvas 04.03.20
Kristo Saage.Foto: Argo Ingver

Бывший баскетболист сборной Эстонии Кристо Сааге вступил в ряды Центристской партии. В 2021 году он собирается участвовать в муниципальных выборах.

35-летний Сааге минувший сезон провел в раквереском "Тарвасе". Завершать спортивную карьеру он пока не планирует.

Уроженец Раквере хочет развивать спорт в родном регионе: "Во-первых, я хочу, чтобы каждый молодой человек в Раквере регулярно занимался спортом. Во-вторых, нам нужно улучшать условия для занятий спортом. Раквересцы любят спорт - я вижу в этой сфере большой потенциал".

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