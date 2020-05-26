26.05.2020, 15:10
Экс-игрок сборной Эстонии вступил в Центристскую партию
Бывший баскетболист сборной Эстонии Кристо Сааге вступил в ряды Центристской партии. В 2021 году он собирается участвовать в муниципальных выборах.
Бывший баскетболист сборной Эстонии Кристо Сааге вступил в ряды Центристской партии. В 2021 году он собирается участвовать в муниципальных выборах.
35-летний Сааге минувший сезон провел в раквереском "Тарвасе". Завершать спортивную карьеру он пока не планирует.
Уроженец Раквере хочет развивать спорт в родном регионе: "Во-первых, я хочу, чтобы каждый молодой человек в Раквере регулярно занимался спортом. Во-вторых, нам нужно улучшать условия для занятий спортом. Раквересцы любят спорт - я вижу в этой сфере большой потенциал".
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