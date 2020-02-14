Доигрались! "Валга-Валка" не может набрать игроков на матч

Исходя из регламента турнира, за неявку на матч полагается техническое поражение со счетом 0:20 и денежный штраф в размере 1500 евро. Под угрозой проведение и следующего поединка эстонско-латвийской лиги, запланированного на 26 февраля.

Кто виноват?

Недавно мэр Валки Вентс Крауклис - он входит в правление клуба - сообщил о сложной финансовой ситуации в клубе, возникшей по вине эстонской стороны. Валгаская волость должна была перечислить в январе клубу 33 000 евро, но деньги так и не поступили.

Валгаские чиновники, в свою очередь, утверждают, что клуб опоздал с подачей ходатайства на получение финансовой поддержки.

"В прошлом году была такая же ситуация. Представлять ходатайство надо перед началом сезона в августе, а не за месяц до конца чемпионата. Крауклис должен перед нами извиниться", - сказал в разговоре с Delfi Sport заместитель Валгаского волостного собрания Аллайн Карузе.

Главный тренер и несколько игроков покинули клуб

В минувшую среду состоялось экстренное собрание клуба, на котором несколько игроков сообщили об уходе из команды. Чуть ранее ряды "Валга-Валка" покинул сербский наставник Марко Жаркович.

В эстонско-латвийской лиге "Валга-Валка" занимает последнее место - 1 победа и 20 поражений.