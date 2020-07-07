Чемпионка Европы отказала в сексе начальнику. Вскоре ее уволили

"В одном клубе начальник предложил мне большие деньги, чтобы я с ним провела одну ночь, - сказала 38-летняя Дабович сербскому изданию "Alo". - Сейчас неважно, какую сумму предлагали, потому что я собираюсь обо всем рассказать в своей автобиографической книге. Это случилось со мной, когда я играла в Турции".

По словам Дабович, позже эта история повторилась еще раз. "Один греческий клуб подписал со мной контракт, потому что президент хотел со мной заниматься сексом. Но я отказалась - три месяца спустя со мной расстались".

За свою спортивную карьеру Дабович выступала только в одном турецком клубе - это был "Бешикташ" (2008-2009), из которого она перешла в греческий "Палео Фалиро".

Дабович завершила карьеру в 2016 году после Олимпиады-2016 в Рио, где сборная Сербии завоевала бронзовые медали. В 2015 году сербские баскетболистки стали чемпионками Европы.