Чемпион Олимпиады: "Вслед за Украиной Россия захватит и Белоруссию"

В интервью "Аргументам и фактам" ветеран сборной СССР вспомнил свою молодость, финал баскетбольного турнира Олимпиады-72 и съемки фильма "Движение вверх", консультантом которого он был.

На съемки картины Едешко приглашал своего партнера по олимпийской команде Анатолия Поливоду, но услышал от украинца неожиданный ответ:

"Ты - предатель. Ты продал Белоруссию и уехал в Россию. Но за Украиной Россия и Белоруссию захватит". Поразительно: был Толя самым больным в команде, а одним из самых живучих оказался, - отметил Едешко. - Нас ведь всего четверо осталось — он, я, Жармухамедов и Паулаускас. Хотя из игроков американской сборной умер только один".

"Медные трубы не всем удается пережить. Не каждому груз славы по плечу, - добавил Едешко. - Вот наши Саканделидзе и Коркия. Представляете, что такое быть олимпийским чемпионом в Грузии? Ты бог, тебя везде зовут, всюду столы накрыты, тосты звучат... И это их сломало".