Чемпион мира Энден: "Игра с Россией показала уровень сборной Эстонии"

По словам Эндена, результат поединка отражает уровень сборной Эстонии, а ожидания от ее игры были завышены:

Эстонцы уступают в технике и физике

"Мы немного витаем в облаках, - приводит слова Эндена Sport ERR. - То, что ожидания были высокие, это ясно: баскетбол очень важный для нас вид спорта и у нас есть молодые игроки. Однако эта игра показала способности молодого поколения игроков и их уровень. Это и есть наш нынешний уровень".

Что нужно делать, чтобы на равных играть с ведущими командами Европы? "Индивидуальная техника, но наши игроки уступают соперникам также в телосложении и уверенности".

Сложный финиш в феврале

В рамках отборочного мини-тура сборная Эстонии крупно проиграла в Таллинне россиянам, а ее поединок с Северной Македонией не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе балканской команды.

Этот матч перенесен на февраль 2021 года. Тогда же сборная Эстонии должна провести и два заключительных поединка отборочного цикла с Италией и Россией.

Напомним, что в финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу из В-группы выходят две лучшие команды. Италия гарантировала себе пропуск на турнир, как один из организаторов Евробаскета-2022.