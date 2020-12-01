Чемпион мира Энден: "Игра с Россией показала уровень сборной Эстонии"
Победитель чемпионата мира по баскетболу 1982 года в составе сборной СССР Хейно Энден прокомментировал результат отборочного матча первенства Европы Эстония - Россия (56:84).
Победитель чемпионата мира по баскетболу 1982 года в составе сборной СССР Хейно Энден прокомментировал результат отборочного матча первенства Европы Эстония - Россия (56:84).
По словам Эндена, результат поединка отражает уровень сборной Эстонии, а ожидания от ее игры были завышены:
Эстонцы уступают в технике и физике
"Мы немного витаем в облаках, - приводит слова Эндена Sport ERR. - То, что ожидания были высокие, это ясно: баскетбол очень важный для нас вид спорта и у нас есть молодые игроки. Однако эта игра показала способности молодого поколения игроков и их уровень. Это и есть наш нынешний уровень".
Что нужно делать, чтобы на равных играть с ведущими командами Европы? "Индивидуальная техника, но наши игроки уступают соперникам также в телосложении и уверенности".
Сложный финиш в феврале
В рамках отборочного мини-тура сборная Эстонии крупно проиграла в Таллинне россиянам, а ее поединок с Северной Македонией не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе балканской команды.
Этот матч перенесен на февраль 2021 года. Тогда же сборная Эстонии должна провести и два заключительных поединка отборочного цикла с Италией и Россией.
Напомним, что в финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу из В-группы выходят две лучшие команды. Италия гарантировала себе пропуск на турнир, как один из организаторов Евробаскета-2022.
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