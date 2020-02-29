Чемпион Эстонии проиграл на берегах Волги и вылетел из зоны плей-офф

Поединок первого круга в Таллинне завершился в октябре сенсационной победой калевцев - 85:63. В ответном матче УНИКС не оставил эстонскому клубу никаких шансов.

По ходу встречи преимущество хозяев паркета достигало 25 очков, но чемпион Эстонии в последней четверти значительно сократил отставание.

Поражение в Казани значительно осложнило шансы калевцев на попадание в плей-офф. Эстонский клуб опустился на 10-е место - 7 побед и 11 поражений. В турнирной таблице команды расположились плотной группой - сразу 6 команд (!) выиграли по 7 матчей.

До финиша регулярного чемпионата калевцам осталось провести 6 поединков. Вот как выглядит календарь оставшихся игр:

8 марта Астана (Казахстан) - Калев

12 марта Калев - Локомотив/Кубань (Краснодар)

22 марта Калев - Парма (Пермь)

29 марта Калев - Нижний Новгород

5 апреля Зелена Гура (Польша) - Калев

26 апреля Цмоки (Беларусь) - Калев