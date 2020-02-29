Чемпион Эстонии проиграл на берегах Волги и вылетел из зоны плей-офф
В регулярном чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли в гостях казанскому клубу УНИКС - 76:87 (34:54).
В регулярном чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" проиграли в гостях казанскому клубу УНИКС - 76:87 (34:54).
Поединок первого круга в Таллинне завершился в октябре сенсационной победой калевцев - 85:63. В ответном матче УНИКС не оставил эстонскому клубу никаких шансов.
По ходу встречи преимущество хозяев паркета достигало 25 очков, но чемпион Эстонии в последней четверти значительно сократил отставание.
Поражение в Казани значительно осложнило шансы калевцев на попадание в плей-офф. Эстонский клуб опустился на 10-е место - 7 побед и 11 поражений. В турнирной таблице команды расположились плотной группой - сразу 6 команд (!) выиграли по 7 матчей.
До финиша регулярного чемпионата калевцам осталось провести 6 поединков. Вот как выглядит календарь оставшихся игр:
8 марта Астана (Казахстан) - Калев
12 марта Калев - Локомотив/Кубань (Краснодар)
22 марта Калев - Парма (Пермь)
29 марта Калев - Нижний Новгород
5 апреля Зелена Гура (Польша) - Калев
26 апреля Цмоки (Беларусь) - Калев
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