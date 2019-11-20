Чемпион Эстонии подарил победу латвийскому клубу

Калевцы долгое время уступали сопернику, но в четвертой десятиминутке переломили ход встречи и были очень близки к победе. "Огре" сумел избежать поражения и перевел игру в овертайм за пять секунд до сирены дальним броском из-за дуги.

В дополнительной пятиминутке калевцы вышли вперед, но латвийский клуб совершил спурт и вырвал победу.

"Огре" лидирует в эстонско-латвийской баскетбольной лиге (10-0). Следом расположились рижский ВЭФ (8-0), "Калев/Крамо" (7-2) и "Вентспилс" (7-2).