20.11.2019, 21:10

Чемпион Эстонии подарил победу латвийскому клубу


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Avis Utilitas Rapla vs BC Kalev Cramo
Avis Utilitas Rapla vs BC Kalev CramoFoto: Siim Solman

В поединке чемпионата эстонско-латвийской баскетбольной лиги таллиннский "Калев/Крамо" проиграл на своей площадке в овертайме лидеру турнира "Огре" - 92:95 (40:40, 81:81).

Калевцы долгое время уступали сопернику, но в четвертой десятиминутке переломили ход встречи и были очень близки к победе. "Огре" сумел избежать поражения и перевел игру в овертайм за пять секунд до сирены дальним броском из-за дуги.

В дополнительной пятиминутке калевцы вышли вперед, но латвийский клуб совершил спурт и вырвал победу.

"Огре" лидирует в эстонско-латвийской баскетбольной лиге (10-0). Следом расположились рижский ВЭФ (8-0), "Калев/Крамо" (7-2) и "Вентспилс" (7-2).

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