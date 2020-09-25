Чемпион Эстонии отправился на матч с "Зенитом"
26 сентября чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" открывает новый сезон в Единой лиге ВТБ гостевым поединком против петербургского "Зенита" (начало в 20:00).
26 сентября чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" открывает новый сезон в Единой лиге ВТБ гостевым поединком против петербургского "Зенита" (начало в 20:00).
Калевцы должны были открыть сезон в минувшую среду в Краснодаре, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в кубанском "Локомотиве" этот поединок был перенесен на октябрь.
На берега Невы чемпион Эстонии отправился на автобусе. В прошлом сезоне калевцы выиграли оба матча у "Зенита" - 84:80 (дома) и 76:75 (в гостях). Правда, продолжить победную серию эстонскому клубу будет очень сложно.
Во-первых, состав очень сильно изменился - покинули команду все легионеры, которые в основном давали результат. Из прошлогоднего состава удалось сохранить только трех доморощенных игроков. Во-вторых комплектация команды окончательно не завершена. В-третьих участник Евролиги "Зенит" отлично начал новый сезон, выиграв два поединка у подмосковных "Химок" и польского клуба "Зелена Гура".
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