Чемпион Эстонии отказался от игры в России. За это грозит 0:20

В субботу утром калевцы отправились на автобусе в Санкт-Петербург, чтобы оттуда вылететь на самолете в Краснодар. Однако после консультаций с Департаментом здоровья эту поездку было решено прервать, дабы избежать дальнейшего распространения вируса, сообщает Delfi Sport.

Эстонскому клубу грозит теперь в Единой лиге ВТБ техническое поражение 0:20, поскольку перенос игры был возможен лишь в том случае, если бы калевцы сообщили о положительном тесте за 48 часов до начала матча.

"Мы не смогли сдать повторный тест раньше. Хотели, чтобы между двумя тестированиями была максимально возможная по времени разница", - пояснил ситуацию менеджер калевского клуба Рамо Каськ.

Калевцев тестировали первый раз во вторник, когда они вернулись из России - все результаты были отрицательные. В минувший понедельник "Калев" играл в гостях с подмосковными "Химками", в рядах которых выходил на площадку Максим Барашков - у него было диагностировано заражение. Повторное тестирование проводилось в пятницу.

Калевский менеджер не может утверждать, что Курбас подцепил опасную инфекцию в России: "У его спутницы жизни на предыдущей неделе была легкая простуда. Откуда пришел вирус - невозможно точно сказать".