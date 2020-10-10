Чемпион Эстонии отказался от игры в России. За это грозит 0:20

Баскетболист таллиннского "Калев/Крамо" Танель Курбас сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. После консультации с Департаментом здоровья руководство столичного клуба решило отказаться от игры в гостях с краснодарским "Локомотивом" - поединок Единой лиги ВТБ должен был состояться 11 октября.
В субботу утром калевцы отправились на автобусе в Санкт-Петербург, чтобы оттуда вылететь на самолете в Краснодар. Однако после консультаций с Департаментом здоровья эту поездку было решено прервать, дабы избежать дальнейшего распространения вируса, сообщает Delfi Sport.
Эстонскому клубу грозит теперь в Единой лиге ВТБ техническое поражение 0:20, поскольку перенос игры был возможен лишь в том случае, если бы калевцы сообщили о положительном тесте за 48 часов до начала матча.
"Мы не смогли сдать повторный тест раньше. Хотели, чтобы между двумя тестированиями была максимально возможная по времени разница", - пояснил ситуацию менеджер калевского клуба Рамо Каськ.
Калевцев тестировали первый раз во вторник, когда они вернулись из России - все результаты были отрицательные. В минувший понедельник "Калев" играл в гостях с подмосковными "Химками", в рядах которых выходил на площадку Максим Барашков - у него было диагностировано заражение. Повторное тестирование проводилось в пятницу.
Калевский менеджер не может утверждать, что Курбас подцепил опасную инфекцию в России: "У его спутницы жизни на предыдущей неделе была легкая простуда. Откуда пришел вирус - невозможно точно сказать".
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