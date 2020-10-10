Чемпион Эстонии отказался от игры в России и получил 0:20

В субботу утром калевцы отправились на автобусе в Санкт-Петербург, чтобы оттуда вылететь на самолете в Краснодар. Однако после консультаций с Департаментом здоровья эту поездку было решено прервать, дабы избежать дальнейшего распространения вируса, сообщает Delfi Sport.

"Калев/Крамо" получил техническое поражение

В соответствии с регламентом Единой лиги ВТБ эстонскому клубу засчитано техническое поражение 0:20. Его можно было бы избежать и перенести матч, если бы калевцы сообщили о положительном тесте игрока за 48 часов до начала матча.

"Мы не смогли сдать повторный тест раньше. Хотели, чтобы между двумя тестированиями была максимально возможная по времени разница", - пояснил ситуацию менеджер калевского клуба Рамо Каськ.

Калевцев тестировали первый раз во вторник, когда они вернулись из России - все результаты были отрицательные. В минувший понедельник "Калев" играл в гостях с подмосковными "Химками", в рядах которых выходил на площадку Максим Барашков - у него было диагностировано заражение. Повторное тестирование проводилось в пятницу.

Калевский менеджер не может сказать, что Курбас подцепил опасную инфекцию в России: "У его спутницы жизни на предыдущей неделе была легкая простуда. Откуда пришел вирус - невозможно точно сказать".

Судьи сдали положительный тест после поездки в Россию

Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирусную инфекцию сдали два эстонских арбитра Ааре Халлико и Танель Суслов. 3 октября они обслуживали в Санкт-Петербурге поединок Единой лиги ВТБ "Зенит" - "Цмоки" (Беларусь).

В настоящий момент в составах этих клубов несколько зараженных игроков. Поединки с участием белорусской команды передвинуты в Единой лиге ВТБ на более поздний срок.