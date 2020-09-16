Чей кошелек толще? Соперники чемпиона Эстонии открыли бюджеты
На пресс-конференции Единой лиги ВТБ, посвященной открытию нового сезону, российские клубы по традиции обнародовали свои бюджеты.
На пресс-конференции Единой лиги ВТБ, посвященной открытию нового сезону, российские клубы по традиции обнародовали свои бюджеты.
Как и в предыдущие годы, самым богатым клубом Единой лиги ВТБ является ЦСКА - 26,7 млн евро. Для справки: в прошлом сезоне, который был прерван досрочно из-за пандемии коронавируса, бюджет армейского клуба составлял 40 млн евро.
Совсем немного ЦСКА по финансовым возможностям уступают подмосковные "Химки" (24,1 млн евро).
Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ / фонд зарплаты (в млн евро)
ЦСКА 26,7 / 12,8
Химки (Московская область) 24,1 / 11,8
Зенит (Петербург) 16,2 / 7,2
Локомотив-Кубань (Краснодар) 13,8 /6,5
УНИКС (Казань) 9,2 / 4,7
Нижний Новгород 3,4 / 1,5
Парма (Пермь) 3,3 / 1,2
Енисей (Красноярск) 2,7 / 1,8
Автодор (Саратов) 2,4 / 1,4
Помимо российских клубов, в Единой лиге ВТБ выступают также 4 зарубежных - "Калев/Крамо (Эстония), "Астана" (Казахстан), "Цмоки" (Беларусь) и "Зелена Гура" (Польша).
Бюджет таллиннского "Калев/Крамо" не является секретом. В последние годы он составлял примерно 1-1,3 млн евро.
Старт нового сезона в Единой лиге ВТБ запланирован на 20 сентября. В матче открытия "Химки" будут принимать "Зенит". У калевцев первая игра должна пройти 23 сентября на выезде с краснодарским "Локомотивом".
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