Cборные Эстонии 3х3 пробились в финальный турнир чемпионата Европы
24-26 сентября в бельгийском Антверпене запланирован финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Право выступления в нем получили мужская и женская сборная Эстонии.
24-26 сентября в бельгийском Антверпене запланирован финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3. Право выступления в нем получили мужская и женская сборная Эстонии.
По решению Международной федерации баскетбола в этом году проводится только финальный турнир чемпионата Европы, в котором выступят 12 команд на основе прошлогоднего рейтинга.
В мужском турнире сыграют Сербия, Франция, Италия, Россия, Украина, Германия, Бельгия, Беларусь, Латвия, Польша, Нидерланды и Эстонии.
В женском турнире за медали будут соперничать Фоанция, Италия, Россия, Украина, Германия, Бельгия, Беларусь, Латвия, Польша, Нидерланды, Румыния и Эстонии.
Напомним, что год назад на Европейских играх в Минске женская сборная Эстонии 3х3 завоевала серебряные медали.
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