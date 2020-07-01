Cборные Эстонии 3х3 пробились в финальный турнир чемпионата Европы

По решению Международной федерации баскетбола в этом году проводится только финальный турнир чемпионата Европы, в котором выступят 12 команд на основе прошлогоднего рейтинга.

В мужском турнире сыграют Сербия, Франция, Италия, Россия, Украина, Германия, Бельгия, Беларусь, Латвия, Польша, Нидерланды и Эстонии.

В женском турнире за медали будут соперничать Фоанция, Италия, Россия, Украина, Германия, Бельгия, Беларусь, Латвия, Польша, Нидерланды, Румыния и Эстонии.

Напомним, что год назад на Европейских играх в Минске женская сборная Эстонии 3х3 завоевала серебряные медали.