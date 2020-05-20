20.05.2020, 22:40

Бывший тренер сборной Эстонии пережил во время операции инфаркт


Õhtuleht
EST
Üllar Kerde
Foto: Tiit Blaat

Известный баскетбольный специалист Юллар Керде, выводивший в свое время сборную Эстонии в финальный турнир чемпионата Европы, пережил минувшей осенью во время операции на сердце инфаркт.

"Операция продолжалась два с половиной часа. Во время ее случился инфаркт - какое-то время находился в другом мире", - сказал 66-летний специалист в разговоре с Õhtuleht.

"Как только я вышел из отделения интенсивной терапии, сразу же отправился домой. Это ужасно быть здоровым среди больных".

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