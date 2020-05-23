Босс Единой лиги ВТБ: "Отличная новость пришла из Эстонии"

"Калев" — первый клуб, который прислал заявку на участие в следующем сезоне. Это отличная новость, которая говорит о том, что команда справилась со своими финансовыми сложностями и будет готова к новому чемпионату", - отметила в интервью "Спорт-Экспрессу" генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В прошлом году калевцы впервые в своей истории пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне, который был завершен досрочно, чемпион Эстонии также претендовал на выход в четвертьфинал.

В конце марта, когда вспышка коронавируса в Эстонии набирала обороты, "Калев/Крамо" расторг все контракты с игроками и готов был к самоликвидации. Но теперь, похоже, финансовая ситуация у спонсоров клуба прояснилась.

По словам Корстин, новый сезон Единая лига ВТБ планирует начать в октябре: "Мы хотим, чтобы сезон получился полноценным, а не укороченным. Но в первую очередь, мы заботимся о здоровье игроков и болельщиков".