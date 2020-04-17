Белорус - об Эстонии: отношение к русскоязычным игрокам не самое хорошее, но...

"Эстония всегда была ближе к Западу. В Таллинне к русскоязычным игрокам отношение не самое хорошее. Не скажу, что чувствовал себя там чужаком, но и особой теплоты тоже не проявлялось. На Украине было душевнее", - отметил 41-летний Ульянко.

В клубе работали профессионалы

Несмотря на некоторые шероховатости в человеческих отношениях, белорусский легионер дал высокую оценку организации дел в эстонском клубе.

"В плане же баскетбола в "Калеве" все классно, да и организационная работа на высоком профессиональном уровне. При том что в клубе трудились лишь 3 человека.

Любая житейская проблема игроков решалась оперативно. Как-то у меня отрубился в квартире свет — через полчаса пришел электрик и все наладил; сломался телевизор — на следующее утро привезли новый; приехала жена с дочкой — помогли с поселением. Никаких проблем! Как эти трое все успевали, не знаю. Были какие-то нюансы во взаимопонимании, но в целом остались приятные воспоминания. Опять же завоевал золотую медаль чемпионата Эстонии".

"Цмоки" обидели капитана

После одного сезона в составе калевцев Ульянко вернулся в родной Минск, где 5 лет отыграл за "Цмоки". Расставание с клубом в 2017 году получилось грустным - от услуг многолетнего капитана белорусской сборной "Цмоки" неожиданно отказались перед самым началом сезона в сентябре.

Ульянко завершил карьеру и уехал на родину супруги в Самару. В России он занимается делами, не связанными с баскетболом.