Базаревич назвал состав сборной России на матчи в Таллинне

Россияне приедут в эстонскую столицу 24 ноября автобусом из Санкт-Петербурга, где они проводят краткосрочный тренировочный сбор.

Россия не может собрать лучших

В составе сборной России 13 игроков, но ведущих баскетболистов ЦСКА, "Зенита" и "Химок" в нем нет, поскольку в регулярном чемпионате Евролиги перерыв на матчи национальных сборных не предусмотрен.

"У нас три команды выступают в Евролиге, но они не горят большим желанием кого-то отпускать в сборную. Мы не можем собрать лучших", - приводит слова Базаревича "Чемпионат".

В состав сборной Россия включена два игрока, не имеющие контрактов с клубами, а также один представитель Суперлиги (второй по силе дивизион российского баскетбола после Единой лиги ВТБ).

На матчи пустят 250 зрителей

Аналогичные проблемы испытывает и эстонская команда. Самый яркий пример - Сандер Райесте, выступающий за испанскую "Басконию". В клубе молодой форвард практически не играет, но и в сборную Эстонии баски его не отпускают.

28 ноября Россия сыграет с Эстонией, а 30 ноября - с Италией. Сборная Эстонии, помимо поединка с россиянами, проведет еще матч с Северной Македонией. На игры, которые пройдут в Saku Suurhall, допускаются 250 зрителей.

В финальный турнир чемпионата Европы из В-группы выйдут две лучшие команды. Итальянцы гарантировали себе это право, как одни из хозяев Евробаскета-2022.

Состав сборной России на матчи в Таллинне:

Защитники:

Евгений Бабурин (Нижний Новгород, 189 см)

Максим Григорьев (Парма, 196 см)

Михаил Кулагин (Енисей, 191 см)

Григорий Мотовилов (Локомотив-Кубань, 191 см)

Иван Стребков (Нижний Новгород, 190 см)

Форварды

Павел Антипов (УНИКС, 203 см)

Никита Балашов (Восток, 207 cm)

Евгений Валиев (без клуба, 205 см)

Андрей Воронцевич (без клуба, 207 см)

Станислав Ильницкий (Локомотив-Кубань, 200 см)

Андрей Лопатин (ЦСКА, 208 см)

Владислав Трушкин (Зенит, 201 cm)

Центровой

Владимир Ивлев (Парма, 207 см)