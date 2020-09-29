Баскетбольная школа проводит тренировки в Вируской тюрьме

"Обучая молодых людей командной работе, самоконтролю и соблюдению правил, нам хотелось бы через баскетбол отвлечь молодежь от криминального образа жизни, - сказал руководитель школы Рейнар Халлик. - Надеемся, что молодые люди продолжать играть в баскетбол и после освобождения из тюрьмы"

Участвуя в тренировках, молодые заключенные получают также хорошую языковую практику, поскольку занятия проводятся на эстонском и английском языках.

Расположенная в Ида-Вирумаа баскетбольная школа Рейнара Халлика проводит тренировки в Ийсаку, Мяэтагузе, Йыхви, Вока и Нарве.