Баскетбольная школа проводит тренировки в Вируской тюрьме

Баскетбольная школа Рейнара Халлика начала проводить тренировки в Вируской тюрьме. Это первый случай в Эстонии, когда молодые заключенные получили возможность учиться и играть в баскетбол под руководством высококлассных тренеров.
"Обучая молодых людей командной работе, самоконтролю и соблюдению правил, нам хотелось бы через баскетбол отвлечь молодежь от криминального образа жизни, - сказал руководитель школы Рейнар Халлик. - Надеемся, что молодые люди продолжать играть в баскетбол и после освобождения из тюрьмы"
Участвуя в тренировках, молодые заключенные получают также хорошую языковую практику, поскольку занятия проводятся на эстонском и английском языках.
Расположенная в Ида-Вирумаа баскетбольная школа Рейнара Халлика проводит тренировки в Ийсаку, Мяэтагузе, Йыхви, Вока и Нарве.
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