08.09.2020, 13:45

Баскетболистка сборной России восхитила подписчиков видео с переодеванием


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Анастасия Бадина
Анастасия БадинаФото: скриншот

Баскетболистка ПБК МБА-2 и сборной России Анастасия Бадина восхитила подписчиков провокационным видео, которое она опубликовала в своем Instagram.

В ролике спортсменка садится на стул в красном обтягивающем платье, а затем резко оказывается в баскетбольной форме. Пользователи оставили под публикацией десятки восторженных комментариев.

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