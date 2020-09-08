08.09.2020, 13:45
Баскетболистка сборной России восхитила подписчиков видео с переодеванием
Баскетболистка ПБК МБА-2 и сборной России Анастасия Бадина восхитила подписчиков провокационным видео, которое она опубликовала в своем Instagram.
Баскетболистка ПБК МБА-2 и сборной России Анастасия Бадина восхитила подписчиков провокационным видео, которое она опубликовала в своем Instagram.
В ролике спортсменка садится на стул в красном обтягивающем платье, а затем резко оказывается в баскетбольной форме. Пользователи оставили под публикацией десятки восторженных комментариев.
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