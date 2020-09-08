Баскетболистка сборной России восхитила подписчиков видео с переодеванием

В ролике спортсменка садится на стул в красном обтягивающем платье, а затем резко оказывается в баскетбольной форме. Пользователи оставили под публикацией десятки восторженных комментариев.

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