Баскетболист НБА опубликовал пикантное видео. А потом его удалил

Эпидемия коронавируса практически полностью накрыла спорт. Однако баскетболист НБА Джамал Мюррей неожиданно попал в топ мировых новостей. Защитник "Денвера" разместил в "Инстаграме" пикантное видео, на котором он занимается любовными утехами со своей подругой Харпер Хемпел.
Мюррей быстро осознал свою оплошность и удалил видео. Он принес извинения болельщикам, заявив о взломе аккаунта.
Хемпел опубликовала твит с просьбой "Если у вас есть видео, пожалуйста, удалите его", но было поздно. Видео начали активно распространять пользователи "Твиттера".
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