24.03.2020, 13:00

Баскетболист НБА опубликовал пикантное видео. А потом его удалил

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Covid-19Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de, imago images/Christian Ohde

Эпидемия коронавируса практически полностью накрыла спорт. Однако баскетболист НБА Джамал Мюррей неожиданно попал в топ мировых новостей. Защитник "Денвера" разместил в "Инстаграме" пикантное видео, на котором он занимается любовными утехами со своей подругой Харпер Хемпел.

Мюррей быстро осознал свою оплошность и удалил видео. Он принес извинения болельщикам, заявив о взломе аккаунта.

Хемпел опубликовала твит с просьбой "Если у вас есть видео, пожалуйста, удалите его", но было поздно. Видео начали активно распространять пользователи "Твиттера".

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