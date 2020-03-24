Баскетболист НБА опубликовал пикантное видео. А потом его удалил

Мюррей быстро осознал свою оплошность и удалил видео. Он принес извинения болельщикам, заявив о взломе аккаунта.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks 🙏🏽 — Jamal Murray (@BeMore27) March 22, 2020

Хемпел опубликовала твит с просьбой "Если у вас есть видео, пожалуйста, удалите его", но было поздно. Видео начали активно распространять пользователи "Твиттера".

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