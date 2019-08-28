Алкогольный инцидент в самолете оставил эстонского тренера без работы

Правление Баскетбольного союза не оставило инцидент перед началом турнира без внимания и собралось на экстренное заседание.

Освобожден от работы

Было принято решение, что Виснапуу не может тренировать юношей в спортивной гимназии "Аудентес" и не будет работать в качестве спортивного директора Баскетбольного союза - решение о его назначении было принято по окончании юниорского чемпионата Европы.

"Алкоголь и спорт несовместимы, поэтому мы осуждаем поведение Индрека Виснапуу, - сказал президент Баскетбольного союза Яак Салуметс. - Мы приняли непростое решение. Нюансов было очень много".

Баскетбольный союз готов помогать

По словам генерального секретаря Баскетбольного союза Кейо Кухи, вклад Виснапуу в развитие эстонского баскетбола, несмотря на допущенную ошибку, оценивается очень высоко.

"Надеемся, что Индрек сделает выводы из случившегося и он не уйдет окончательно из баскетбола. Мы готовы ему помочь с поиском работы, но он прежде всего должен сам это хотеть".

43-летний Виснапуу становился чемпионом Эстонии как в качестве игрока, так и тренера. В спортивной гимназии "Аудентес" он работал с 2012 года.