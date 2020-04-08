18-летний эстонец решил спрятаться от короны в США. За сутки в его штате 71 погибший

Еще в начале вспышки коронавируса Кирсипуу решил остаться в США, поскольку в Эстонии, по его словам, такой безопасной среды нет, не говоря уже о тренировочных условиях. За закрытыми дверями спортивного кампуса молодой игрок может заниматься как на баскетбольной площадке, так и в тренажерном зале.
"Ворота школьного городка на замке и никто не может пройти внутрь. Единственное разрешение имеет тренер, который живет за пределами кампуса", - приводит слова Кирсипуу портал Korvpall24.
Между тем эпидемиологическая ситуация в США очень сложная. По данным Worldometers, за последние сутки зафиксирована рекордная смертность - 1970 погибших от коронавируса. Главный очаг инфекции по-прежнему Нью-Йорк - 731 летальный исход. В Пенсильвании, где живет и учится эстонский талант, за сутки скончался 71 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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