100 000 бросков! Эстонский баскетбол нацелился на мировое достижение

Партнерами Баскетбольного союза в этом мероприятии являются энергоконцерн "Утилитас" и организаторы акции "Всемирный день чистоты".

"Приглашаю баскетбольное сообщество во всех регионах присоединиться к акции "Всемирного дня чистоты" и к установлению рекорда для "Книги Гиннесса". Каждый человек может внести свой вклад", - сказал генеральный секретарь Баскетбольного союза Кейо Кухи.

Попытка установления рекордного достижения будет предпринята одновременно на 100 площадках. Зарегистрироваться для выступления можно ЗДЕСЬ.