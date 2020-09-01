100 000 бросков! Эстонский баскетбол нацелился на мировое достижение
Баскетбольный союз призывает отметить 100-летний юбилей эстонского баскетбола установлением мирового рекорда для "Книги Гиннесса" - совершить 19 сентября не менее 100 000 бросков.
Баскетбольный союз призывает отметить 100-летний юбилей эстонского баскетбола установлением мирового рекорда для "Книги Гиннесса" - совершить 19 сентября не менее 100 000 бросков.
Партнерами Баскетбольного союза в этом мероприятии являются энергоконцерн "Утилитас" и организаторы акции "Всемирный день чистоты".
"Приглашаю баскетбольное сообщество во всех регионах присоединиться к акции "Всемирного дня чистоты" и к установлению рекорда для "Книги Гиннесса". Каждый человек может внести свой вклад", - сказал генеральный секретарь Баскетбольного союза Кейо Кухи.
Попытка установления рекордного достижения будет предпринята одновременно на 100 площадках. Зарегистрироваться для выступления можно ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
Беременная Навка арендовала VIP-палату за 2 миллиона рублей?
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну