01.09.2020, 21:00

100 000 бросков! Эстонский баскетбол нацелился на мировое достижение


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Ehitajate tee 111 korvpalliväljak
Ehitajate tee 111 korvpalliväljakFoto: Ilmar Saabas

Баскетбольный союз призывает отметить 100-летний юбилей эстонского баскетбола установлением мирового рекорда для "Книги Гиннесса" - совершить 19 сентября не менее 100 000 бросков.

Партнерами Баскетбольного союза в этом мероприятии являются энергоконцерн "Утилитас" и организаторы акции "Всемирный день чистоты".

"Приглашаю баскетбольное сообщество во всех регионах присоединиться к акции "Всемирного дня чистоты" и к установлению рекорда для "Книги Гиннесса". Каждый человек может внести свой вклад", - сказал генеральный секретарь Баскетбольного союза Кейо Кухи.

Попытка установления рекордного достижения будет предпринята одновременно на 100 площадках. Зарегистрироваться для выступления можно ЗДЕСЬ.

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