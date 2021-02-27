27.02.2021, 19:45

Знарок против ЦСКА. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Гагарина

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Знарок против ЦСКА. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Гагарина
Oleg ZnarokTASS

Завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которых стал известен состав пар 1/8 финала Кубка Гагарина

Победитель Западной конференции ЦСКА в первом раунде плей-офф сыграет с московским "Спартаком", который тренирует бывший наставник сбьорной России Олег Знарок. ЦСКА третий год подряд выиграл регулярный чемпионат КХЛ.

Плей-офф Кубка Гагарина начнется 2 марта. Все серии проводятся до четырех побед. Финский "Йокерит" домашние матчи против ярославского "Локомотива" проведет в гостях.

Западная конференция

ЦСКА - Спартак

СКА - Динамо (Минск)

Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец)

Локомотив (Ярославль) - Йокерит (Финляндия)

Восточная конференция

Ак Барс (Казань) - "Торпедо (Нижний Новгород)

Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург)

Металлург (Магнитогорск) - Барыс (Казахстан)

Салават Юлаев (Уфа) - Трактор (Челябинкск)

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