Знарок против ЦСКА. Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Гагарина

Завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которых стал известен состав пар 1/8 финала Кубка Гагарина
Победитель Западной конференции ЦСКА в первом раунде плей-офф сыграет с московским "Спартаком", который тренирует бывший наставник сбьорной России Олег Знарок. ЦСКА третий год подряд выиграл регулярный чемпионат КХЛ.
Плей-офф Кубка Гагарина начнется 2 марта. Все серии проводятся до четырех побед. Финский "Йокерит" домашние матчи против ярославского "Локомотива" проведет в гостях.
Западная конференция
ЦСКА - Спартак
СКА - Динамо (Минск)
Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец)
Локомотив (Ярославль) - Йокерит (Финляндия)
Восточная конференция
Ак Барс (Казань) - "Торпедо (Нижний Новгород)
Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург)
Металлург (Магнитогорск) - Барыс (Казахстан)
Салават Юлаев (Уфа) - Трактор (Челябинкск)
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