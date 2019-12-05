05.12.2019, 21:50
Викторина RusDelfi: Ты готов к визиту "Йокерита" в Таллинн?
Финский клуб "Йокерит" в январе проведет в Таллинне два матча чемпионата КХЛ с "Северсталью".
Финский клуб "Йокерит" в январе проведет в Таллинне два матча чемпионата КХЛ с "Северсталью".
Портал RusDelfi решил проверить, насколько вы готовы к этому событию, и предложить вам викторину. Перед вами 11 вопросов про КХЛ, Кубок Гагарина, разлинчные команды и звездных игроков. Ваша задача - ответить правильно. Если не уверены в ответе, не отчаивайтесь, его можно просто угадать!
Итак, удачи!
Кстати, купить билеты на матчи "Йокерит" - "Северсталь" 10 и 11 января можно ЗДЕСЬ.
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