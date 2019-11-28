ВИДЕО: Ветеран показал молодому форварду, как надо драться на льду

29-летний армейский защитник Богдан Киселевич легко расправился с 19-летним форвардом "Металлурга" Павлом Дорофеевым.

ЦСКА выиграл в гостях поединок у магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Армейцы по-прежнему лидируют в Западной конференции, опережая СКА на 3 очка.