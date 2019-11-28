ВИДЕО: Ветеран показал молодому форварду, как надо драться на льду

Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА был отмечен красочной дракой в первом периоде.
29-летний армейский защитник Богдан Киселевич легко расправился с 19-летним форвардом "Металлурга" Павлом Дорофеевым.
ЦСКА выиграл в гостях поединок у магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Армейцы по-прежнему лидируют в Западной конференции, опережая СКА на 3 очка.
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю