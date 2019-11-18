ВИДЕО: Невероятно! Российский хоккеист забил гол без броска

Нападающему удался финт в стиле соотечественника - Сергея Кучерова, который тот продемонстрировал в одном из матчей НХЛ за "Тампу-Бей". Однако сам Широков тоже забивал с помощью подобного финта ранее - когда выступал за океаном, но в АХЛ.

Шайба Широкова стала второй в матче. А "Авангард" одержал итоговую победу 4:1.