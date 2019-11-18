18.11.2019, 23:59

ВИДЕО: Невероятно! Российский хоккеист забил гол без броска


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Сергей Широков
Сергей ШироковФото: YouTube канал команды "Авангард"

В матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" форвард "Авангарда" Сергей Широков забросил шайбу без броска.

Нападающему удался финт в стиле соотечественника - Сергея Кучерова, который тот продемонстрировал в одном из матчей НХЛ за "Тампу-Бей". Однако сам Широков тоже забивал с помощью подобного финта ранее - когда выступал за океаном, но в АХЛ.

Шайба Широкова стала второй в матче. А "Авангард" одержал итоговую победу 4:1.

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