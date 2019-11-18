18.11.2019, 23:59
ВИДЕО: Невероятно! Российский хоккеист забил гол без броска
В матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" форвард "Авангарда" Сергей Широков забросил шайбу без броска.
В матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" форвард "Авангарда" Сергей Широков забросил шайбу без броска.
Нападающему удался финт в стиле соотечественника - Сергея Кучерова, который тот продемонстрировал в одном из матчей НХЛ за "Тампу-Бей". Однако сам Широков тоже забивал с помощью подобного финта ранее - когда выступал за океаном, но в АХЛ.
Шайба Широкова стала второй в матче. А "Авангард" одержал итоговую победу 4:1.
ЧТО ДЕЛАЕТ ШИРОКОВ!!! pic.twitter.com/9np3btR7Fv— КХЛ (@khl) November 18, 2019
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми
Где живут внуки Горбачёва и Ельцина?
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга