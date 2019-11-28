28.11.2019, 21:25
ВИДЕО: Красочная драка в КХЛ. Ветеран не пожалел молодого форварда
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА был отмечен красочной дракой в первом периоде.
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА был отмечен красочной дракой в первом периоде.
29-летний армейский защитник Богдан Киселевич легко расправился с 19-летним форвардом "Металлурга" Павлом Дорофеевым.
ЦСКА выиграл в гостях поединок у магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Армейцы по-прежнему лидируют в Западной конференции, опережая СКА на 3 очка.
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