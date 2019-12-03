ВИДЕО: ЦСКА проиграл СКА и потерял первое место. "Йокерит" шокировал Уфу

После ноябрьской международной паузы СКА выиграл все 8 проведенных матчей. Героем встречи в Москве стал нападающий гостей Александр Барабанов, забросивший три шайбы. СКА вышел на первое место в Западной конференции, обойдя на очко ЦСКА.

Из других результатов дня отметим гостевую победу финского "Йокерита" над башкирским клубом "Салават Юлаев" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Победную шайбу забросил на 53-й минуте Марко Анттила. Уфимцы потерпели четвертое поражение подряд.