ВИДЕО: ЦСКА проиграл СКА и потерял первое место. "Йокерит" шокировал Уфу

В очередной игровой день чемпионата КХЛ ЦСКА проиграл дома армейское дерби СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3). Питерские хоккеисты впервые за последние два года обыграли "старшего брата" в регулярном чемпионате.
После ноябрьской международной паузы СКА выиграл все 8 проведенных матчей. Героем встречи в Москве стал нападающий гостей Александр Барабанов, забросивший три шайбы. СКА вышел на первое место в Западной конференции, обойдя на очко ЦСКА.
Из других результатов дня отметим гостевую победу финского "Йокерита" над башкирским клубом "Салават Юлаев" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Победную шайбу забросил на 53-й минуте Марко Анттила. Уфимцы потерпели четвертое поражение подряд.
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