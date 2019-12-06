ВИДЕО: Бывший зэк отправил хоккеиста КХЛ на больничную койку

Инцидент в Хабаровске произошел несколько дней назад на парковке перед одним из городских кафе. "Защищая супругу, Кондратьев получил тяжелый удар по голове. Нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности", - так прокомментировал отсутствие капитана команды в составе "Амур".

По факту нападения на хоккеиста было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". У Кондратьева открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутримозговая гематома.

Однако в этой истории не все так однозначно. Конфликт произошел на автостоянке в час ночи. Автомобиль Кондратьева вплотную припарковался к другой машине, хотя свободных мест на парковке было предостаточно. Когда жена Кондратьева начала выходить из салона, она задела дверь транспортного средства другой машины.

Владелец пострадавшего авто сделал замечание супруге. Словесная перепалка переросла в потасовку. Бывший зэк оказался крепким парнем. Он нанес один удар, после которого хоккеист оказался на больничной койке.

36-летний Кондратьев имеет опыт выступления в НХЛ, ЦСКА, СКА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.