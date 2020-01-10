10.01.2020, 08:33

УЖЕ СЕГОДНЯ: "Йокерит" и "Северсталь" сыграют в Таллинне


EST
Helsingi Jokerit - Tšerepovetsi Severstal Tondiraba jäähallis
KHL-i kohtumine Helsingi Jokerit - Tšerepovetsi Severstal mullu Tondiraba jäähallis.Foto: Kristjan Järv

Сегодня, 10 января, в 18.30 по таллиннскому времени состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором примут участие финский "Йокерит" и российская "Северсталь", представляющая город Череповец.

"Йокерит" не проигрывает с ноября и является одним из лидеров чемпионата КХЛ (4-е место в Западной конференции, 61 очко, отставание в 6 очков от лидера - ЦСКА). "Северсталь" пока находится вне зоны плей-офф (10-е место, 41 набранное очко).

Организатором двух матчей КХЛ в Таллинне - второй пройдет в субботу, 11 января, является Delfi. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.

Читайте также: