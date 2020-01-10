10.01.2020, 08:33
УЖЕ СЕГОДНЯ: "Йокерит" и "Северсталь" сыграют в Таллинне
Сегодня, 10 января, в 18.30 по таллиннскому времени состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором примут участие финский "Йокерит" и российская "Северсталь", представляющая город Череповец.
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