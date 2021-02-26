Сумеют ли Знарок и "Спартак" пошуметь в Кубке Гагарина?

Пока определились лишь две пары Кубка Гагарина. Московский "Спартак", который тренирует экс-наставник сборной России Олег Знарок, в первом раунде плей-офф сыграет с лидером Западной конференции ЦСКА.

В прошлом сезоне пандемия коронавируса не дала завершить сзон, поэтому ЦСКА будет защищать титул сильнейшей команды КХЛ, который она завоевала в 2019 году.

В другой паре трехкратный победитель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс в серии до четырех побед сразится с нижегородским "Торпедо".