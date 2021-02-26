26.02.2021, 11:55
Сумеют ли Знарок и "Спартак" пошуметь в Кубке Гагарина?
Близится к завершению регулярный чемпионат КХЛ. Все 16 команд, пробившихся в Кубок Гагарина, уже известны, а вот точный состав пар станет известен 27 февраля, когда будет сыгран заключительный тур.
Пока определились лишь две пары Кубка Гагарина. Московский "Спартак", который тренирует экс-наставник сборной России Олег Знарок, в первом раунде плей-офф сыграет с лидером Западной конференции ЦСКА.
В прошлом сезоне пандемия коронавируса не дала завершить сзон, поэтому ЦСКА будет защищать титул сильнейшей команды КХЛ, который она завоевала в 2019 году.
В другой паре трехкратный победитель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс в серии до четырех побед сразится с нижегородским "Торпедо".
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