Русская классика: СКА при аншлаге на "Газпром Арене" уступил ЦСКА

ЦСКА ведет по личным встречам в этом сезоне — 3:1. До этого москвичи дважды выиграли (3:0, 3:2 Б) и уступили (2:4).

Команда Игоря Никитина набрала 55 очков и возглавила Западную конференцию. Команда Алексея Кудашова опустилась на второе место (54 очка).

Петербуржцы проиграли впервые за полтора месяца, прервав серию из 12 побед подряд.

Игру посетили 61 810 зрителей