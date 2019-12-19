19.12.2019, 21:55
Русская классика: СКА при аншлаге на "Газпром Арене" уступил ЦСКА
СКА уступил ЦСКА (0:1) в матче на открытом воздухе на футбольной ”Газпром Арене” в Санкт-Петербурге.
СКА уступил ЦСКА (0:1) в матче на открытом воздухе на футбольной ”Газпром Арене” в Санкт-Петербурге.
ЦСКА ведет по личным встречам в этом сезоне — 3:1. До этого москвичи дважды выиграли (3:0, 3:2 Б) и уступили (2:4).
Команда Игоря Никитина набрала 55 очков и возглавила Западную конференцию. Команда Алексея Кудашова опустилась на второе место (54 очка).
Петербуржцы проиграли впервые за полтора месяца, прервав серию из 12 побед подряд.
Игру посетили 61 810 зрителей
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