19.12.2019, 21:55

Русская классика: СКА при аншлаге на "Газпром Арене" уступил ЦСКА


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Русская классика: СКА при аншлаге на "Газпром Арене" уступил ЦСКА
Alexander Demianchuk/TASS

СКА уступил ЦСКА (0:1) в матче на открытом воздухе на футбольной ”Газпром Арене” в Санкт-Петербурге.

ЦСКА ведет по личным встречам в этом сезоне — 3:1. До этого москвичи дважды выиграли (3:0, 3:2 Б) и уступили (2:4).

Команда Игоря Никитина набрала 55 очков и возглавила Западную конференцию. Команда Алексея Кудашова опустилась на второе место (54 очка).

Петербуржцы проиграли впервые за полтора месяца, прервав серию из 12 побед подряд.
Игру посетили 61 810 зрителей

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